28-11-2018, Gerrie de Groot 112Groningen.nl

Na wilde achtervolging de sloot in nabij Bellingwolde (Video)

Bellingwolde - Op de Rhederweg nabij Bellingwolde is woensdagmiddag om 16:40 uur na een wilde achtervolging een politie auto en een bestelbusje auto in een sloot terechtgekomen.

Vanuit de richting Duitsland zaten ze achter elkaar aan aldus een tipgever. De oorzaak van de achtervolging is nog onduidelijk. Er viel 1 gewonde. De Voa deed onderzoek. Meer info ontbreekt. Tv Noord