28-11-2018, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Fietser gewond na aanrijding met auto

Lageland - Bij een ongeval op het Slochterdiep ter hoogte van Heidenschap is woensdagavond een man gewond geraakt.

De man fietste op zijn fiets toen de man werd aangereden door een auto.

De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De verkeers ongevallen analyse van de politie kwam ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen. Hoe het ongeval exact is gebeurd is nog onbekend.