29-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Groninger krijgt 20 maanden cel

Groningen - Een 27-jarige man uit Groningen is in hoger beroep veroordeeld tot 20 maanden cel voor mishandeling met de dood tot gevolg. Het slachtoffer was de toen 40-jarige dakloze Somaliƫr Azziz Barre.