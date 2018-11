29-11-2018, 112Groningen

Controle bericht van NL- Alert op 3 december

Groningen/ Nederland - Op maandag 3 december zendt de overheid om 12:00 uur een NL- Alert controlebericht uit.

Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Je weet dan zeker dat je wordt geïnformeerd als je in de buurt bent van een echte noodsituatie.



Vanaf 3 december is NL- Alert ook te zien op veel digitale vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro. Het is de eerste keer dat het controlebericht op vertrekborden wordt getoond.







NL- Alert nog niet ingesteld? Ga dan nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.