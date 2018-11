29-11-2018, Oogtv.nl (Bron) & Stockphoto copyright 112Groningen

Wapenfabrikant levert vermoedelijk ook zonnepanelen

Groningen - Alle gemeenten in Groningen en de provincie Drenthe kopen en promoten onbewust zonnepanelen van een bedrijf dat ook clusterbommen maakt. Dat melden RTV Drenthe en Follow the Money, een onderzoeksplatform voor journalistiek.

Het betreft zonnepanelen van het merk Q-Cells, gemaakt door het bedrijf Hanwha uit Zuid-Korea. Hanwha maakt ook clusterbommen. Dat zijn door vliegtuigen afgeworpen explosieven die vervolgens een groot aantal kleinere bommen uitstrooien en daarvoor veel slachtoffers maken onder burgers. Ze zijn bij internationale wet verboden. Nederlandse banken en pensioenfondsen mogen dan ook niet investeren in bedrijven als Hanwha. Volgens RTV Drenthe weten veel leveranciers niet dat het bedrijf achter de Q-Cells-zonnepanelen ook clusterbommen maakt.

Veel gemeenten in Groningen en Drenthe stuurden afgelopen jaar een brief aan hun inwoners met informatie over de actie van ‘SLIM wonen met energie’. Die konden dan meedoen met een collectieve inkoop van zonneboilers en zonnepanelen, waaronder die van Q-Cells. Die panelen liggen ook op een groot aantal scholen in Groningen.

De gemeente Groninen en ‘SLIM wonen met energie’ zeggen een onderzoek te beginnen naar de herkomst van de zonnepanelen. Mocht het bericht kloppen, dan wordt het merk Q-Cella niet meer aangeboden.