29-11-2018, Mélarno Kraan - 112Groningen

Inbreker overlopen in Winschoten

Winschoten - Aan de Engelselaan in Winschoten is donderdagavond een inbreker overlopen. De bewoonster kwam tijdens de inbraak thuis en is mishandeld.

De inbreker is er vandoor gegaan. Hij draagt een dikke donkere jas. De politie zoekt getuigen.