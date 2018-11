29-11-2018, Redactie - 112Groningen

65 kilo vuurwerk in beslag genomen bij invallen

Stadskanaal - De politie heeft naar aanleiding van een landelijke actie tegen illegaal vuurwerk verschillende invallen gedaan.

Bij deze invallen is 65kg vuurwerk, waaronder lawinepijlen, nitraten en shells, in beslag genomen. Tegen de verdachten is proces verbaal opgemaakt.

Zie ook deze tweet van @politie_stdsknl