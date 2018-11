30-11-2018, Mélarno Kraan & Gerrie de Groot - 112Groningen

Ravage op a7 bij Winschoten, ernstig gewonde (Video)

Winschoten - Op de A7 bij Winschoten is donderdagavond om 23:32 uur een zeer ernstig verkeersongeval gebeurd. De A7 was in beide richtingen lange tijd afgesloten.

De brandweer van Winschoten kreeg kort na half 12 een melding van een verkeersongeval bij afrit Heiligerlee. In beide richtingen waren ongevallen gebeurd.



De traumahelikopter was ter plaatse om de ambulancedienst te ondersteunen. Vermoedelijk is een voetganger, betrokken bij een eerder ongeval de weg over gelopen. De persoon is aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is met onbekende ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Tv Noord Dvhn Meternieuws.nl video Youtube