29-11-2018, Oogtv.nl (Bron)

Rookmelder zorgt voor ontruiming gebouw

Groningen - Een gebouw van het UMCG aan de Bloemsingel is donderdagavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een piepende rookmelder.

Rond 18.45 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen van een rookmelder die afging. De Groninger brandweer rukte daarop uit met een bluswagen. Ook de beveiliging van het UMCG kwam ter plaatse. Bij aankomst bevonden zich in het gebouw nog verschillende mensen.

Zij werden gesommeerd het pand te verlaten en werden opgevangen in de brandweerwagen. Brandweerlieden verkenden ondertussen het gebouw op zoek naar datgene wat de rookmelder in alarm had gebracht.

Die oorzaak werd niet gevonden. Enige tijd later werd het pand weer vrijgegeven en konden de personen weer naar binnen.