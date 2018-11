30-11-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vanaf zaterdag (01-12) betaald parkeren op het Helperplein

Groningen - De parkeerdruk op het Helperplein en aan de Verlengde Hereweg is hoog. Het plein is vooral bedoeld voor winkelend publiek. Tijdens de winkelpieken is een parkeerplaats vinden vaak lastig.