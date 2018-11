30-11-2018, Ina Kiel - 112Groningen.nl & G. Twickler

Auto tegen boom na mogelijke onwelwording (Video)

Sellingen - Aan de Borgertangerweg is vrijdagmiddag een automobilist tegen eem boom tot stilstand gekomen.

De man had waarschijnlijk een black out gekregen en reed vervolgens door een omheining heen tegen een boom.

Hulpdiensten hebben de automobilist uit zijn voertuig gehaald en overgedragen aan de ambulancedienst. De man werd onderzocht in een ambulance. Het is niet bekend als de man is vervoerd naar een ziekenhuis .