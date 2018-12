01-12-2018, redactie

Auto in sloot bij Hoendiep

Hoogkerk - Een auto is vrijdagnacht om 03:05 uur in de sloot gekomen aan het Hoendiep. Duikers van de brandweer rukten uit en hebben in het water gezocht naar de inzittenden. De auto was leeg.

De bestuurder bleek spoorloos. Via het kenteken gaan ze de eigenaar van de auto traceren en uitzoeken wat er gebeurd was.