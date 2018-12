01-12-2018, Martin Nuver 112Gr. & Jordi Haverdings

`Gele Hesjes actie` op Grote Markt trekt weinig belangstelling (Video)

Groningen - De demonstratie van de zogenaamde ‘Gele Hesjes’ op de Grote Markt heeft zaterdagmiddag zo’n zestien mensen op de been gebracht. De actie verliep heel vreedzaam.

Het fenomeen Gele Hesjes is overgewaaid vanuit Frankrijk. Daar begon het als protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Nadat afgelopen dagen ook protesten plaatsvonden in België heeft het nu Nederland bereikt. Onder andere in Den Haag, Eindhoven, Nijmegen, Maastricht en dus in Groningen werd actie gevoerd. In Nederland protesteert men niet alleen tegen de duurder wordende brandstof maar tegen de verhoging van de prijzen in het algemeen. Daarnaast wordt er actie gevoerd vanwege allerlei maatregelen en politieke keuzes vanuit Den Haag.

In andere steden wist de beweging meer mensen op de been te krijgen. In Maastricht ging het om zo’n vijftig mensen die een wandeltocht hielden. Toen zij een drukke weg op wilden lopen werd de groep door de politie tegen gehouden. Ook in Den Haag kwam de politie in actie. Daar werd het Binnenhof afgesloten.(Oogtv/ bron)