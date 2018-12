02-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Protest tegen bomenkap

Groningen - De Bomenridders komen maandagmorgen samen met woonschepenbewoners aan het Noord-Willemskanaal in actie tegen de kap van de boswal langs de A28. Deze weg wordt maandag en dinsdag gedeeltelijk afgesloten vanwege de geplande kap.

‘Maandag om 7:30 zullen we verzamelen bij de ligplaatsen tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug om tegen de net aangekondigde kap van een grote houtwal te protesteren. Doe mee een bel je vrienden om ook te komen’, zeggen de Bomenridders.

Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren meldt in een reactie: ‘Gaat mij niet lukken om erbij te zijn ivm de kinderen. Heb wel via schriftelijke vragen en mondeling gevraagd om voorlopig, zeker tot er in ieder geval officieel meer bekend is over vervolg ring, te stoppen met kappen. Daar weigert men gehoor aan te geven want opnieuw aanvragen vergunningen zou dan tot extra vertraging leiden. Het is gewoon verschrikkelijk’.