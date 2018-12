02-12-2018, redactie

Brandweer hoogwerker ramt kazernedeur

Hoogezand - De brandweer van Hoogezand werd zondagavond om 19:55 uur opgeroepen voor een brand in de Meindert Hobbemastraat voor een brand in een trappenhuis. Even later werd de hoogwerker ook opgeroepen.

De roldeur van de kazerne aan de Rembrandtlaan was nog niet helemaal omhoog en de hoogwerker reed er al uit vanwege prio 1(spoed). De hoogwerker ramde de deur kapot. De schade is groot.