02-12-2018, Redactie/ tekst 112Groningen.nl

Rookontwikkeling na brand bij trappenhuis

Hoogezand - In een flat aan de Meindert Hobbemastraat in Hoogezand heeft zondagavond om 19:55 uur een brandje gewoed.

Wat papier had vlam gevat in het trappenhuis van de flat . De oorzaak is onduidelijk. Nader info ontbreekt verder.