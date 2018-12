03-12-2018, Redactie/ info@112groningen.nl

Grote brand in schuur van zorgboerderij in Middelstum

Middelstum - Aan de Fraamweg in Middelstum is van zondag op maandag om 01:15 uur een grote brand uitgebroken in een schuur van een zorgboerderij. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.