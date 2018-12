03-12-2018, Youtube en foto Meternieuws.nl

Grote brand zorgboerderij `Fraam`, 22 mensen werkloos (Video)

Middelstum - In Middelstum heeft afgelopen nacht een grote brand gewoed in Zorgboerderij ‘Fraam’ aan de Fraamweg in Middelstum.



Omstreeks 1.15 uur werd het brandweerkorps van Middelstum gealarmeerd voor een boerderijbrand. Al tijdens het aanrijden bleek de brand uitslaand te zijn en is er opgeschaald naar grote brand. Daarop zijn de brandweereenheden van Bedum en Baflo gealarmeerd. Ook een hoogwerker en grootwatertransport vanuit Groningen zijn ter ondersteuning opgeroepen.

Woning behouden

Toen de eerste brandweerwagen ter plaatse was bleek al snel dat de schuur als verloren konden worden beschouwd. Vervolgens hebben de korpsen van Middelstum, Bedum, Baflo en Groningen zich ingezet om de woning te kunnen behouden. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen.

NL-Alert

Vanwege de hinderlijke rook die richting het centrum van Middelstum trok is er een NL-Alert verstuurd voor de omgeving Middelstum.



Asbest

Bij de brand is asbest vrijgekomen. Het verspreidingsgebied heeft zich beperkt tot in de directe omgeving van de boerderij. De specialisten van SGS Search zijn gealarmeerd om het asbest te onderzoeken. (tekst / BrandweerGroningen.nl) Update: Er zijn 22 mensen met een verstandelijke beperking hun vertrouwde werkplek kwijtgeraakt door de brand. Meternieuws.nl