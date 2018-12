18-12-2018, foto 112Marum.nl

Opnieuw aanhoudingen in zaak overval Pizzaria Marum

Marum - Onbekende dader(s) hebben dinsdagavond rond 23:00 uur een overval gepleegd op Pizzeria Marum aan de Wending in Marum. Een van de overvaller(s) had een masker op, en kwam rond sluitingstijd de zaak binnen.