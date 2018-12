03-12-2018, Facebook Ommelanden West Politie & foto 112Marum.nl

Overval Pizzaria Marum in Opsporing Verzocht

Marum - Dinsdag 4 december 2018, om 20:30 uur, op NPO 1, komt de overval op de pizzeria aan de Wending 65 in Marum op Opsporing Verzocht.

Wij verzoeken u om morgen naar het programma te kijken, om mee te helpen om de daders te identificeren.

Mocht u iets weten over deze zaak, dan kan u bellen met 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000.

