03-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Bomenkap A28 uitgesteld

Groningen - Een deel van de bomen langs de A28 die maandag gekapt zouden worden, blijven zeker nog tot de zomer staan.

Dat laat aannemer Combinatie Herepoort maandagmiddag weten naar aanleiding van een protest maandagochtend. Bewoners van woonschepen in het Noord-Willemskanaal schreven afgelopen weekend een boze brief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin uitten ze hun zorgen over overlast en de kwaliteit van hun woonomgeving als de bomen gekapt zouden worden. Maandagochtend protesteerden ze tegen de bomenkap.

Daarbij werden ze gesteund door de Bomenridders en de Partij voor de Dieren. Het protest heeft ertoe geleid dat de kap is uitgesteld tot aankomende zomer, wanneer de bomen echt weg moeten voor werkzaamheden. Van de 180 meter die verwijderd zou worden, blijft ongeveer 50 meter voorlopig staan. De rest van de bomen wordt, volgens planning, maandag en dinsdag weggehaald. De bomen zouden gekapt worden om de weg te verbreden met bomen binnen de geluidsschermen. Daarvoor werd in juni 2018 een vergunning verleend door de gemeente.