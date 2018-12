03-12-2018, Redactie 112Groningen.nl

Politie ontdekt hennepkwekerij in woning Wehe-den Hoorn

Wehe-den Hoorn - In een woning aan de Burgemeester P.A. de Rochefortstraat in Wehe-den Hoorn heeft de politie maandag ruim 160 wietplanten ontmanteld.