03-12-2018, Redactie - 112Groningen

Ernstig ongeval bij Harkstede

Harkstede - Langs de A7 bij Harkstede is maandagavond een auto in het water beland. Een persoon is in kritieke toestand uit het water gehaald.

Brandweerduikers zoeken momenteel naar verdere inzittenden. Later meer.