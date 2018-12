03-12-2018, 112Groningen & Video YouTube Meternieuws.nl

Ernstig ongeval bij Scharmer (Video)

Scharmer - Langs de A7 nabij Harkstede/ Schermer is maandagavond een auto in het water beland. Een persoon is in kritieke toestand uit het water gehaald. Dat meldt de persvoorlichter van de politie.

Brandweerduikers hebben naar verdere inzittenden gezocht, maar deze werden niet gevonden. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het UMCG gebracht. De Voa deed onderzoek. Foto`s van het ongeval zie 112Hoogezand