05-12-2018, Politie Oldambt Facebook, bron en foto M. Kraan 112Gr.

Nader onderzoek na woning overval Winschoten

Winschoten - De politie doet nader onderzoek naar een overval in een woning aan de Engelselaan te Winschoten.

Op donderdag 29 november tussen 17.00 en 18.00 uur is er bij een oudere buurtbewoonster aangebeld en is een manspersoon met grof geweld de woning binnen gedrongen. De oudere mevrouw is hierbij behoorlijk gewond geraakt. De overvaller heeft goederen weggenomen uit de woning en is daarna vandoor gegaan.

Heeft u op donderdag 29 november 2018 tussen 17.00 en 18.00 uur bijzonderheden gezien of gehoord in de omgeving van de Engelselaan, Engelsestraat of de Blijhamsterstraat te Winschoten.

Heeft u iets bijzonders gezien dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven.

Dit kan op de volgende manieren:



Politie Noord Nederland via 0900-8844

Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000