06-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Borgbrug lange tijd gestremd na opnieuw aanvaring (Video)

Groningen - Een Frans binnenvaartschip is donderdagmorgen om 09:45 uur in de mist tegen de Borgbrug gevaren. Daarbij is het draaimechanisme vermoedelijk beschadigd geraakt. Het is de zoveelste keer dat er een brug wordt aangevaren in Groningen.

Het scheepvaart- en wegverkeer is door de aanvaring nu gestremd. Een andere boot vervoerd zout en moet a.s. zondag lossen in Rotterdam,` ik ga maar vakantie vieren zei die op een boze toon `. Andere schippers irriteren zich dat het nu alweer mis is. Er zijn geen andere vaarwegen om om te varen. Update: De brug is sowieso donderdag gestremd is de verwachting. Update 2: De boot ligt nu, samen met andere boten te wachten bij het Damsterdiep nabij de Oostersluis.(foto) Update 3: De ophanging is zodanig verbogen dat de brug lange tijd dicht blijft voor verkeer. Voor het wegverkeer wordt een omleiding ingesteld. De brug wordt vrijdag al weggetakeld voor reparatie dat enkele weken duurt. Het scheepvaartverkeer kan vrijdagmiddag weer op gang kan komen is de planning. Oogtv(op tv vanaf 17:30)