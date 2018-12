06-12-2018, Redactie

Auto belandt in een sloot op de N355

Noordhorn - Op de N355, de Friesestraatweg, daar is nabij Noordhorn donderdag om 20:00 uur een auto in een sloot terecht gekomen.

De bestuurder raakte de macht over het stuur kwijt. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Poort heeft de auto geborgen.