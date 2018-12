07-12-2018, 112gr

Peter den Oudsten niet beschikbaar als burgemeester nieuwe gemeente Groningen

Groningen - Burgemeester Peter den Oudsten is vanmorgen door Commissaris van de Koning René Paas officieel beëdigd als waarnemend burgemeester.

Aansluitend heeft Den Oudsten aangegeven dat hij niet beschikbaar is voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Groningen. Naar verwachting zal Peter den Oudsten tot de tweede helft van volgend jaar fungeren als waarnemer.

Peter den Oudsten: “De afgelopen vier jaar ben ik met heel veel plezier burgemeester van Groningen geweest. Nu er een nieuwe raad is, straks een nieuw college, de herindeling een feit is, is het tijd voor een nieuwe burgemeester. Tot de nieuwe burgemeester er is, zal ik als waarnemer fungeren. De komende periode zal ik me met dezelfde energie en betrokkenheid in blijven zetten voor de nieuwe gemeente Groningen.”

De huidige gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen vormen met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Groningen. De op woensdag 2 januari te installeren gemeenteraad gaat vervolgens op zoek gaan naar een nieuwe burgemeester. Deze zal uiteindelijk door de Kroon worden benoemd.

Peter den Oudsten (Snakkerburen, 1951) was eerder wethouder/ locoburgemeester van Leeuwarden, burgemeester van Meppel, burgemeester van Enschede. Sinds 1 januari 2015 is hij burgemeester van Groningen.