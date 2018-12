07-12-2018, Persbericht VR Groningen

Scheemda zoekt brandweervrijwilligers!

Scheemda - De brandweer in Scheemda organiseert op donderdag 13 december een informatieavond voor inwoners uit de omgeving die enthousiast worden van het idee om vrijwilliger te worden.

De brandweer zoekt in het bijzonder inwoners die overdag beschikbaar zijn of in ploegendienst werken. Mannen en vrouwen, vanaf 18 jaar, uit de omgeving van Scheemda en Midwolda zijn van harte welkom. De informatieavond is van 19.00 tot 21.30 uur en vindt plaats in de brandweerkazerne in Scheemda aan de Zwaagsterweg 2E.

Vrijwilligers gezocht

De brandweer in Scheemda is op zoek naar vrijwilligers. Brandweervrijwilligers komen niet alleen bij brand in actie. Als de pieper afgaat, kan er van alles aan de hand zijn. Ook bij stormschade, rampen, ernstige verkeersongevallen wordt de hulp van de brandweer ingeroepen. Wij zijn er voor het redden van mens en dier. Voor wie? Onze vrijwilliger is een man of vrouw, woont en werkt in de buurt van de post en kan zich snel vrijmaken om op onverwachte momenten uit te rukken.

In principe kan iedereen vrijwilliger worden. Jong of iets ouder, ongeacht welk beroep je uitoefent. Er zijn wel een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen. Kom langs! Geïnteresseerd, maar weet je niet zeker of het wat voor je is? Kom dan naar onze informatieavond. Wij gaan graag met je in gesprek over ons vak!