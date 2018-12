07-12-2018, Archieffoto - 112Groningen

Cel in de brand gestoken

Ter Apel - Een gevangene in de gevangenis van Ter Apel heeft vrijdagmiddag in zijn cel een kussen in brand gestoken. Daardoor was er rookontwikkeling in het pand. Personeel was er snel bij.

De brandweer heeft de cel gecontroleerd en daarna geventileerd. De gedetineerde zal worden verhoord. De toedracht is nog onduidelijk.