07-12-2018, redactie

Melding gaslekkage Laarmanhof Haren

Haren - Aan de Laarmanhof in Haren deed de brandweer van Haren vrijdagmiddag om 15:50 uur een meting binnen in een pand.

Mogelijk was er een gaslekkage adus de melder. Wat er exact aan de hand was is onbekend.