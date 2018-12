07-12-2018, Gerrie de Groot video/ Youtube Meternieuws.nl

Auto over de kop bij Bellingwolde (Video)

Bellingwolde - Op de Tweekarspelenweg bij Bellingwolde is vrijdagavond om 18:53 uur door nog onbekende oorzaak een auto op de kop in een sloot terecht gekomen. Het MMT kwam ter plaatse ter assistentie.

De gewonde is met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. De Voa doet ondezoek naar de toedracht. Zie video hieronder