07-12-2018, Martin Baar 112Gr.

Auto belandt op vangrail bij N355

Groningen - Een automobilist is vrijdagavond met zijn auto op een vangrail terecht gekomen op de N355 bij de wijk Reitdiep in Groningen. Andere automobilisten keken even raar op.

Vermoedelijk vloog hij de bocht uit. Niemand raakte gewond. Poort heeft de auto eraf gehaald, daarna kon de auto zelf weer verder.