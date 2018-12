Vorige week hebben we omwonenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden. Hier heeft een klein deel van de omwonenden gebruik van gemaakt. In de presentatie is meer verteld over het waarom van de werkzaamheden en de te verwachten hinder. Ook konden de omwonenden vragen stellen.

Puin afvoeren



De sloopwerkzaamheden duren tot en met 21 december. In welke nachten het puin moet worden afgevoerd, is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Via een melding op deze website maken we de data bekend. De data vermelden we ook op een poster op de mobiele informatiekeet, die naast de bouwplaats staat (hoek H.L. Wichersstraat – Verlengde Meeuwerderweg). Het afvoeren van het puin in de nacht kan geluidsoverlast geven. Om het geluid te dempen, wordt eerst een laagje zand in de stortbak gelegd.