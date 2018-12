08-12-2018, Foto en tekst Politie.nl

Moeder van twee kinderen al 9 jaar vermist

Groningen - Zaterdag is het precies 9 jaar geleden dat Marian Kusters (42) verdween. Marian was al een tijdje niet verschenen bij de methadonpost in Groningen. Dat was voor een hulpverlener aanleiding om haar op 14 januari 2010 als vermist op te geven.

Marian, moeder van twee zoons, was prostituee en verslaafd aan drugs. Ze werd voor het laatst gezien in de nacht van 7 op 8 december 2009 op de tippelzone aan de Bornholmstraat. Er wordt vanuit gegaan dat ze vermoord is, maar ze is nooit gevonden.

Heeft u informatie waarmee de nabestaanden meer duidelijkheid krijgen over het lot van Marian? De familie van Marian wil erg graag weten wat er gebeurd is. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.

Meer over deze zaak is te lezen in het dossier.

Cold cases

Gelukkig worden de meeste moorden en vermissingen in ons land opgelost. Helaas lukt dat niet altijd. Familieleden blijven zich jarenlang afvragen wat er met hun geliefde is gebeurd. Voor hen is het erg belangrijk dat er een einde komt aan die onzekerheid. Speciale coldcaseteams richten zich op deze onopgeloste misdrijven. Zij doen er alles aan om nabestaanden de rust te geven die ze verdienen. Om onopgeloste zaken op te kunnen lossen, brengen de coldcaseteams samen met de nabestaanden de coldcasekalender uit.

