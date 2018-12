08-12-2018, Martin Nuver 112Gr. & Jordi Haverdings Infoleek.nl

Opnieuw gele hesjes protest op Grote Markt

Groningen - Opnieuw stonden zaterdag 20 mensen met gele hesjes op de Grote Markt, de opkomst was alweer laag. Vorige week kwamen er zestien personen.

Op diverse plekken in Nederland staat men met meer mensen te protesteren. Het fenomeen `Gele Hesjes` is overgewaaid vanuit Frankrijk. Daar begon het als protest tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Nadat afgelopen dagen ook protesten plaatsvonden in België heeft het nu Nederland bereikt.

Daarnaast wordt er actie gevoerd vanwege allerlei maatregelen en politieke keuzes vanuit Den Haag.

