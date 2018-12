09-12-2018, Redactie & Marc Zijlstra 112Gr. foto`s

Dronken automobilist aangehouden bij Scheemda

Scheemda - De politie heeft zaterdag aan het einde van de avond op de A7 nabij Scheemda een dronken automobilist van de weg geplukt.

Bij het Julianaplein in de stad was hij daarvoor doorgereden na een aanrijding. Later zagen ze de mannen rijden op de A7. Ze kregen een stopteken en werden klem gereden.

'Het verlaten van de plaats ongeval' is strafbaar, de man zit nog vast en zal een boete krijgen.