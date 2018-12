09-12-2018, Redactie - 112Groningen

Water uit benzinepomp bij Noordhorn

Noordhorn - Het tankstation van Tinq aan de Industrieweg in Noordhorn is afgesloten, doordat div. mensen water hebben getankt ipv benzine.

Tankstation Tinq weet van het probleem. Mensen die dit is overkomen, kunnen morgen (maandag) bellen met Tinq op nummer 0900-2358467, tankstation 111 Hoe het kan dat er water in de tanks gekomen is, is niet bekend.