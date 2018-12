09-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Vrouw(70) zakt in sinkhole van 4 meter (Video)

Ten Boer - Een Amerikaanse vrouw(70) is zondagmorgen om 09:25 uur in Ten Boer gewond geraakt toen zij in een sinkhole viel bij de Hendrik Westerstraat. De sinkhole is minimaal vier meter diep.

De vrouw liep samen met de bewoner langs de woning achter de kerk toen de grond opeens onder haar voeten wegzakte en ze 4 meter wegzakte, kopje onder aldus de bewoner tegen 112groningen. De ladder was niet lang genoeg en toen belden ze 112. De brandweer heeft haar eruit gehaald aldus de geschrokken bewoner. Men gaat nu onderzoek doen wat er gebeurd was, er zou geen lekke waterleiding zijn geweest aldus een eerste onderzoek ter plaatse. Dvhn Telegraaf Dvhn