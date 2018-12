09-12-2018, Patrick Wind - 112Groningen & bron oogtv.nl

Deel talud zuidelijke ringweg spoelt weg

Groningen - Een deel van het talud van de zuidelijke ringweg is zondagochtend weggespoeld.

De grond kwam zondagochtend in beweging ter hoogte van de Waterloolaan en kwam terecht op een parkeerplaats. De oorzaak is naar alle waarschijnlijkheid de hoeveelheid neerslag die dit weekend is gevallen. In Groningen viel er het afgelopen etmaal 22,2 millimeter. Alleen het meetstation in Apeldoorn (23,6) en Leeuwarden (26,9) noteerden een nog grotere neerslagsom.

Voor zover bekend heeft het wegspoelen van een deel van het talud niet tot problemen geleid. In augustus van dit jaar spoelden ook delen van het talud weg. Toen gebeurde dit op vier verschillende plekken langs de ringweg. De oorzaak was toen hevige regenval.