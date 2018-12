09-12-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Kortsluiting zorgt voor brand in vaatwasser

Groningen - De brandweer van Groningen werd zondagavond om 20:15 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Tuinbouwstraat in Groningen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam had de politie de bewoners van het pand al naar buiten gebracht. De brandweer heeft met een straal hoge druk de brand in de vaatwasser geblust.

De oorzaak van de brand was kortsluiting in de vaatwasser. Hoe groot de schade is is niet bekend. De brandweer heeft het pand geventileerd. Na 30 minuten keerde men terug naar de kazerne.