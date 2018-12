09-12-2018, Dennie Gaasendam / DGFotografie.nl

Foutje bedankt.........handrem vergeten !

Nieuwediep - Het is zondagavond even voor half 10 als de bewoners van een woning aan het Drentse Nieuwediep nietsvermoedend thuis televisie aan het kijken zijn.

Niet wetende dat hun auto van het oprit is gerold. De wagen kwam in het kanaal terecht. Voorbijgangers zagen de wagen in het water liggen en belden 112. Brandweer politie en de ambulancedienst waren met veel mankracht onderweg naar de opgegeven locatie.

Ondertussen arriveerde de eerste politie eenheid. De eigenaren van de te water geraakte auto gingen ook poolshoogte nemen toen ze erachter kwamen dat het hun auto betrof. De hulpdiensten konden bij aankomst snel terugkeren. De wagen die net een onderhoudsbeurt had gehad is nu total loss. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit het water getakeld en afgesleept. Niemand raakte gewond

