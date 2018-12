10-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Sinkhole blijkt oude verrotte waterput (Video)

Ten Boer - De oorzaak van de 'sinkhole' in Ten Boer is voor 99% zeker het instorten van een deksel van een oude verrotte waterput van vroeger.

De oude waterput was ooit afgedekt met een deksel en daar is het tuinpad overheen gelegd, onbekend hoelang dat is geleden. De vrouw liep zondagmorgen samen met de bewoner langs de woning achter de kerk toen de grond opeens onder haar voeten wegzakte en ze 4 meter wegzakte, kopje onder aldus de bewoner tegen 112groningen. De ladder was niet lang genoeg en toen belden ze 112.Ze waren erg geschrokken.

