10-12-2018, redactie

Ongeval A7 zorgt voor file

Scharmer - Op de linkerrijbaan van de A7 ter hoogte van Scharmer is maandagavond rond 18:00 uur een ongeval gebeurd tussen een auto en een vrachtwagen. De auto sloeg over de kop.

Het is niet bekend als de gewonde is overgebracht naar een ziekenhuis. Drie kilometer file was het gevolg. 1 rijbaan was afgesloten tijdens de berging.

Foto`s op de website 112Hoogezand