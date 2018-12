10-12-2018, Martin Nuver 112Gr.

Ontruiming RUG gebouw op Zernike complex (Video)

Groningen - Maandagmiddag is het Natuur- en Scheikundegebouw aan de Nijenborg op het Zernike terrein in Groningen ontruimd nadat daar een onbekende hoeveelheid van de gevaarlijke stof picrinezuur werd gevonden.

Het hele gebouw van de RUG werd uit voorzorg even ontruimd, op 1 lokaal na kon later iedereen weer terug. Dinsdagmorgen komt de EOD het goedje ophalen. Rest van het gebouw was maandagavond om 21:15 uur gewoon weer in gebruik.

Tv Noord