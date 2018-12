11-12-2018, Oogtv.nl (Bron)

Beelden overval in Opsporing Verzocht

Groningen - Dinsdagavond toont Opsporing Verzocht camerabeelden van de gewelddadige overval van 1 september op Cafetaria Alfa, op de hoek van de Weststraat en de Helper Westsingel in Groningen.

Op bewakingsbeelden zijn drie overvallers te zien, die vanaf het tegenover gelegen tankstation van Tinq naar de cafetaria rennen. Opvallend is dat politie vermoedt dat een van de daders mogelijk een jong meisje is. Vermoedelijk kwamen ze uit de richting van de Jullensstraat. Ze zijn ook over het terrein van het tankstation weer gevlucht, terug in de richting van de Jullensstraat.

Het drietal, gewapend met een taser, mes en een vuurwapen, ging er vandoor met de inhoud van de kassa en wat kleingeld. Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op NPO. De beelden komen dan ook vrij op de website van het programma. Ook als u andere informatie heeft over deze zaak, die van belang kan zijn voor ons onderzoek, verzoekt de politie om contact op te nemen Opsporingstiplijn via 0800-6070.

Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.