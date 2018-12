11-12-2018, Marc Dol - 112Groningen

Vrachtwagen in de sloot bij Gasselternijveenschemond

Gasselternijveenschemond (Dr.) - Een vrachtwagen beladen met aardappelen is dinsdagochtend langs de N378 tussen Stadskanaal en Gasselternijveen in een sloot terechtgekomen na een botsing met een auto.

Door een nog onbekende oorzaak kwam de vrachtwagen in botsing met een tegemoetkomende personenauto. Na de aanrijding kwam de vrachtwagen ondersteboven in de sloot tot stilstand. Niemand raakte gewond. De ANWB vermoedt dat de weg rond 15.00 uur weer open is voor het verkeer.