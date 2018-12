11-12-2018, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Auto in brand op de A7 bij Engelbert

Engelbert - De brandweer van Groningen werd dinsdagmiddag rond 16:40 uur gealarmeerd voor een autobrand op de A7 bij Engelbert.

Ter plaatse stond er een auto op de vluchtstrook die in brand stond. De vlammen kwamen voornamelijk onder de motorkap vandaan. Bij de brand kwam veel rook vrij.



Door de autobrand was één rijstrook afgesloten voor het verkeer, hierdoor ontstond er een behoorlijke file vanaf de stad richting Hoogezand. Een berger heeft de auto afgesleept. Waardoor de brand is ontstaan is onbekend.