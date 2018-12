11-12-2018, Redactie - 112Groningen

Elf tips over overval cafetaria

Groningen - De politie heeft 11 tips ontvangen over de overval op een cafetaria aan de Helpwerwestsingel in Groningen op 1 september.

In het programma Opsporing Verzocht op NPO2 werd aandacht besteed aan de overval. Meer tips zijn uiteraard welkom via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.