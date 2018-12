12-12-2018, Martin Nuver 112Gr. redactie/ Copyright

Auto belandt naast de weg op de N33

Zuidbroek - Woensdagmorgen rond 08:00 uur een ongeval op de N33 t.h.v de lus bij Zuidbroek.

Een bedrijfsbusje is naast de weg gekomen en was vermoedelijk in de slip geraakt. De bestuurder is gecontroleerd in een ambulance en had geen letsel verder. De weg ondervond een uur hinder.